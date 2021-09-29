Тюменцы по ошибке выбросили паспорта, СНИЛС, ИНН в помойку

Паспорта тюменцев достали целыми, хотя в кузове спецтехники содержимое контейнеров прессуется. Фото: Тюменское экологическое объединение

Выбросили вместе с мусором все документы – такой курьез произошел в тюменской семье на днях. Супруги почти сразу спохватились о пропаже паспортов, СНИЛСов, ИНН, СТС автомобиля и других важных документов и прибежали к контейнерной площадке. Но мусоровоз уже освободил контейнеры и уехал.

Вернуть документы все же получилось благодаря службе 112, куда обратились тюменцы. Операторы справочной перенаправили вопрос специалистам «Тюменского экологического объединения». Те связались с водителем, благо он еще был на маршруте. Документы откопали в спрессованных отходах.

– Работники предприятия организовали отдельную выгрузку нужного рейса на мусоросортировочном заводе и помогли с поиском вещей. Нашли почти все содержимое нашего потерянного пакета. Самое главное – сохранились основные документы, которые сложно восстановить. Даже уцелевшую флэш-карту размером с ноготь достали. Сами мы не надеялись на успех – вещи оказались в разных местах и спрессованы, а мусора в кузове было очень много, – поделилась жительница Тюмени Ирина.

В компании отметили, что это редкая удача – звонки с историями о случайно выброшенных предметах поступают гораздо чаще, чем удается помочь. В кузове спецтехники содержимое контейнеров прессуется, а прежде, чем попасть на линию сортировки, отходы отправляются в пакеторазраватель.