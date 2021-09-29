В Тюмени упавший в шахту лифта строитель скончался в больнице. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бригадира ООО «Запсибэкотранс». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Из-за недосмотра погиб рабочий.

Вышеупомянутая компания вела строительные работы на 15-этажном доме в ЖК «Москва». Ограждений около шахт лифтов не было на всех этажах – это и привело к трагедии.

– Утром 15 июля 2021 года разнорабочий, который трудился без договора, упал со второго этажа в шахту лифта. От полученных травм он скончался в больнице спустя два дня после падения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Ответственному за соблюдение техники безопасности бригадиру грозит лишение свободы на срок до пяти лет.