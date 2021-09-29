В Тюмени стажер вынес из мебельного салона пакет с сейфом. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции №7 Тюмени поступило заявление от представителя одного из мебельных салонов. Из магазина украли металлический сейф со 150 тысячами рублей.

Стражи порядка задержали ранее не судимого безработного горожанина. 24-летний молодой человек проходил стажировку в магазине в качестве консультанта. Он решил похитить деньги – надо было отдавать долг знакомому.

– В один из дней, когда на работе не было коллег, подозреваемый положил металлический сейф с деньгами в пакет и незаметно вынес его из магазина. Часть украденных денег он отдал в качестве уплаты долга, остальные потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.