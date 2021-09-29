Бизнес-вумен из Тюмени не смогла улететь с молодым человеком на отдых в Иорданию из-за огромного долга. Фото: Ольга Крыльцова

Владелица салона красоты из Тюмени не смогла улететь на отдых в Иорданию, несмотря на то, что заранее оплатила перелет и отель. Дело в том, что за ней числится долг в 160 тысяч рублей по налогам, ей ограничили выезд за пределы России.

– Специалист неоднократно предупреждал 30-летнюю тюменку об исполнении решения суда, срок для добровольной оплаты давно истек. Она планировала провести отпуск в компании своего молодого человека, – рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Сотрудники ведомства рекомендуют заблаговременно проверять наличие задолженности с помощью электронного сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств», нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию. Узнать о задолженности можно и через единый портал государственных услуг gosuslugi.ru. С помощью этих сервисов можно оплатить имеющиеся долги.