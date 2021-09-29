Тюменцам проверят здоровье сердца в ТРЦ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцам проверят здоровье сердца в ТРЦ «Кристалл». Акция состоится в субботу с 12.00 до 14.00.

– Все желающие смогут пройти обследования: измерить артериальное давление и пульс, узнать уровень холестерина в крови, пройти биоимпедансометрию (определить состав тела) и, при наличии показаний, диагностику на кардиовизоре или ЭКГ, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По результатам обследования врач-кардиолог даст рекомендации по сохранению здоровья сердца, определит, есть ли риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и показания для обращения в поликлинику и выполнения дополнительных исследований.

По статистике, только в областную клиническую больницу № 1 с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 2020 год поступило почти 6 200 пациентов. В 2021 году эта цифра уже составляет более 5 800 человек.