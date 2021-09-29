Участок трассы Тюмень-Омск перекроют для установки надземного перехода. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На участке с 579-го по 589-й километр федеральной трассы Тюмень – Омск ограничат движение транспорта. Это связано с установкой надземного пешеходного перехода.

– Движение будет ограничено для всех категорий транспорта 1 октября с 00.00 до 5.00. Объезд места производства дорожных работ будет организован. 3 и 5 октября с 00.00 до 5.00 движение на этом участке автомагистрали перекроют полностью для всего транспорта, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует заранее планировать поездку по федеральной автодороге Тюмень – Омск с учетом введенных ограничений.