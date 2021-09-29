Тюменка не может записать ребенка к стоматологу по ОМС: «Это нереально!». Фото: c cайта 2ГИС

Тюменка не может записать ребенка к стоматологу по ОМС. Жительница областной столицы написала гневное сообщение в социальных сетях.

«Записать ребенка на лечение нереально: два дня в неделю на запись – четверг или вторник. Звонишь с 8 утра, пока очередь по звонку дошла (в 8.30) – всё, мест нет. «А что вы хотели, почти весь город желает записаться», – ответ оператора. Да ладно?! А больше кабинетов открыть не пробовали? И так каждую неделю!» – пишет женщина.

Ее поддержали другие горожанки. «С марта не могу взять талон, каждый четверг начинаю звонить с 7.30, и так до 10. Всё занято, одновременно на сайте сижу, но там тоже не успеваешь взять, а когда дозваниваешься, талонов уже нет»; «Раньше там постоянно ходили с детьми на профчистку. Сейчас просто нереально записаться ни по телефону, ни электронно! Проблема с записью возникла год назад»; «Это какой-то кошмар, тоже пробовала записать ребёнка – невозможно. Платно пролечить зубы – пожалуйста, в любой момент»; «В самой стоматологии сказали, что запись ведется только по телефону, приходить смысла нет, говорят, что не запишут... Мы с августа дозваниваемся».

Другие немного укорили автора сообщения, мол, плохо стараетесь: «Нам когда нужно было записаться к ортодонту, мы в шесть утра уже у стоматологии стояли, очередь занимали. Потому что нам это было нужно! Кто хочет – ищет возможность, кто не хочет – ищет причины».

В департаменте здравоохранения Тюменской области ответили, что учреждение им не подведомственно: «Вы можете обратиться в Росздравнадзор. Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу: телефон (3452) 39-34-80, адрес: ул. Энергетиков, 26».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы жалуются на большие очереди в 8-й поликлинике. Местные жители недоумевают, почему нельзя разделить потоки.