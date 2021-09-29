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Происшествия29 сентября 2021 9:21

На тюменской трассе велосипедист получил серьезные травмы после наезда авто

Обстоятельства ДТП выясняются
Сергей Швецов
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На тюменской трассе велосипедист получил серьезные травмы после наезда авто.

На тюменской трассе велосипедист получил серьезные травмы после наезда авто.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 28-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск водитель на автомобиле «Киа-Венге» сбил велосипедиста. Тот двигался в попутном с транспортом направлении посередине проезжей части.

– Мужчину, которому на вид около сорока лет, госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Его личность устанавливается, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Всего за вчерашний день в регионе произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в них ранены 10 человек. В этом году с участием велосипедистов случилось 95 аварий, один человек погиб, 99 ранены.