На тюменской трассе велосипедист получил серьезные травмы после наезда авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 28-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск водитель на автомобиле «Киа-Венге» сбил велосипедиста. Тот двигался в попутном с транспортом направлении посередине проезжей части.

– Мужчину, которому на вид около сорока лет, госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Его личность устанавливается, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Всего за вчерашний день в регионе произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в них ранены 10 человек. В этом году с участием велосипедистов случилось 95 аварий, один человек погиб, 99 ранены.