В Тобольске осквернили старинный памятник Ермаку надписями аккаунтов в соцсетях. Фото - администрация города Тобольска.

В Тобольске неизвестные осквернили памятник Ермаку, написав на постаменте несколько аккаунтов в «Инстаграме». В настоящее время стражи порядка ищут вандалов.

– Сотрудники полиции проводят проверку. Лица, которые нанесли надписи, пока не установлены. Какая их ждет ответственность, будет известно по результатам проверки, – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Сейчас надписи стерты. Отметим, что памятник «Покорителю Сибири Ермаку» торжественно открыли 23 августа 1839 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в дежурную часть Тобольской полиции обратились несколько местных жителей, сообщивших, что неизвестные повредили надгробья на одном из местных кладбищ. Полицейские выяснили, что незадолго до случившегося рядом с кладбищем видели двух молодых людей. Они установили личности подозреваемых – двух местных жителей 2008 года рождения – и задержали их.