Тюменские моржи попали в Книгу рекордов России после экстремального заплыва. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Тюменские моржи попали в Книгу рекордов России после арктического заплыва между двумя ледоколами. Все участники прошли дистанцию хорошо.

– Заплыв состоялся, все шесть спортсменов прошли «арктический километр», мы внесем достижение в реестр рекордов и будем рассказывать об этом всегда и всем! – заявил главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов, который зафиксировал рекорд после трех заплывов по два человека и одного заплыва запасного спортсмена.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области.

По информации оперштаба, время прохождения дистанции расстоянием в один километр составило около 20 минут, температура воды – всего 5 градусов.

Реабилитолог команды Ольга Агаркова отметила, что моржи отошли после заплыва и чувствуют себя замечательно. Таким образом, тюменская команда сделала то, чего еще никому не удавалось за полярным кругом.