Погода на 30 сентября в Тюмени: в день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови будет пасмурно

В Тюмени в день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови будет пасмурно.

Сегодня, 30 сентября, весь день в Тюмени будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 2 – 1 градус, днем ожидается плюс 7. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 – 2 градуса. В течение дня будет дуть северный ветер, с переходом на западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

30 сентября отмечается день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже -2 градусов. В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.