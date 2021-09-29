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Общество29 сентября 2021 8:58

В Тюмени онлайн проходит круглый стол по льготной ипотеке

Сергей Швецов
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В Тюмени онлайн проходит круглый стол по льготной ипотеке.

В Тюмени онлайн проходит круглый стол по льготной ипотеке.

В Тюмени редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проводит круглый стол на тему «Успеть оформить: почему льготная ипотека стала ещё доступнее для тюменцев».

В экспертной встрече принимают участие:

Валерий Киселев, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области;

Светлана Фаттахова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи»;

Вячеслав Санников, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области;

Юлия Шамшурина, руководитель отдела маркетинга компании «Партнер-строй»;

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.

Спикеры делятся актуальными предложениями на рынке недвижимости, рассказывают о динамике цен за квадратный метр и прогнозируемых ставках по ипотеке. Отдельное внимание уделено новым условиям кредитования и регистрации сделок. Участники встречи обсуждают, стоит ли поторопиться с покупкой на фоне ожидания повышения ключевой ставки.

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Успеть оформить: почему льготная ипотека стала ещё доступнее для тюменцев.
Успеть оформить: почему льготная ипотека стала ещё доступнее для тюменцев.
В экспертной встрече принимают участие: - Валерий Киселев заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области; - Светлана Фаттахова - заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи»; - Вячеслав Санников - заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области; - Юлия Шамшурина - руководитель отдела маркетинга компании "Партнер-строй"; - Евгений Федосов - управляющий ВТБ в Тюменской области.