В Тюмени онлайн проходит круглый стол по льготной ипотеке.

В Тюмени редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проводит круглый стол на тему «Успеть оформить: почему льготная ипотека стала ещё доступнее для тюменцев».

В экспертной встрече принимают участие:

Валерий Киселев, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области;

Светлана Фаттахова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи»;

Вячеслав Санников, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области;

Юлия Шамшурина, руководитель отдела маркетинга компании «Партнер-строй»;

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.

Спикеры делятся актуальными предложениями на рынке недвижимости, рассказывают о динамике цен за квадратный метр и прогнозируемых ставках по ипотеке. Отдельное внимание уделено новым условиям кредитования и регистрации сделок. Участники встречи обсуждают, стоит ли поторопиться с покупкой на фоне ожидания повышения ключевой ставки.