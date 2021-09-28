В тюменском селе мужчина насмерть забил 41-летнего собутыльника. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Большое Сорокино. Мужчина насмерть забил своего собутыльника.

Трагедия случилась 20 июля 2021 года. В этот день двое мужчин распивали спиртные напитки в ограде дома в селе Большое Сорокино. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

– Обвиняемый нанес потерпевшему руками и ногами множественные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений 41-летний мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время злоумышленник содержится под стражей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.