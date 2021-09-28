Два жителя Заводоуковска получили тяжелые травмы при столкновении большегрузов. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 284-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие. Здесь большегруз «Хино Хундай» выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с большегрузом «МАЗ».

– Оба водителя, 34 и 37 лет, жители Заводоуковска, с тяжелыми повреждениями доставлены в больницу, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД регулировали движением на трассе вручную, сейчас движение восстановлено. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Федюнинского перед путепроводом на Монтажников в Тюмени произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без пострадавшего. По информации собственного источника, столкнулись шесть машин. Водитель «Газели», которая влетела в фуру, чудом остался жив.