Погода на 29 сентября в Тюмени: ветер северный

В Тюмени ожидается северный ветер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 29 сентября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 3 – 1 градус, днем ожидается плюс 8 – 7. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 – 2 градуса. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, с переходом на северный, со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. Если в этот день на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать – осень будет сухой и «протяжливой». Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.