Юные тюменские инженеры поедут на всероссийский финал соревнований по экстремальной робототехнике. Фото - Сбер.

С 24 по 26 сентября в Тюмени прошел финал региональных соревнований «Кубок РТК: Тюмень», участие в котором приняли команды из Тюменской, Свердловской областей и ЯНАО. Победители из числа тюменских ребят будут представлять регион на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, которые пройдут в декабре этого года.

С 24 по 26 сентября в Тюмени прошел финал региональных соревнований«Кубок РТК: Тюмень», участие в котором приняли 24 команды из Тюменской, Свердловской областей и ЯНАО. Зрители наблюдали и болели за команды онлайн: все три дня велась прямая трансляция.

Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области:

–Тюменский полигон РТК в этом году уже пятый раз принимал своих спортсменов, и приятно видеть, что с каждым годом популярность робототехнических соревнований растет. У нас есть постоянные участники, которые уже из конкурсантов Кубка РТК выросли в наставников новых команд, а есть и совсем юные инженеры, которые впервые пришли на полигон испытать своего робота. Такие турниры дают возможность ребятам попробовать свои силы в том, что им интересно, и набраться опыта, который в дальнейшем пригодится им в IT-сфере.

По итогам финала соревнований в номинации «Искатель» победила команда «3D-X» в составе Александра Гурьева и Богдана Айметдинова. Второе место у команды «Фиксики» и её участников – Сергея Лепихина и Владимира Любинковича. Замыкают тройку призеров Даниал Касымов и Арсений Погосян из команды «220 вольт».

В более сложной номинации «Экстремалы», где управление роботом происходит через видеозрение, победителем стал Святослав Балдин (команда «Аполлон II»). Второе место в основной номинации, а также в специальных номинациях «Лучший манипулятор» и «Лучшая автоматика» у команды «Железная хватка» и её участника Михаила Арбитайло. Третье место заняла команда «Falkon Dark» – Ярослав Марченко.

Отметим, что и Михаил, и Святослав – одни из самых профессиональных участников не только регионального финала, но и всероссийских соревнований РТК. Так, в прошлом году Михаил стал первым по России в своей номинации, опередив команды из других регионов РФ.

Все победители и призеры получили сертификаты в магазин электроники и дипломы от партнера соревнований – Сбербанка.

Несмотря на отсутствие болельщиков на полигоне по причине ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, соревнования получились захватывающими. Как и на настоящих соревнованиях, юные инженеры со спортивным азартом проходили испытания. Порой разворачивались и настоящие драмы, когда после удачной попытки прохождения гипнодиска робот упал с полигона, или за последние 10 секунд роботу так и не удалось преодолеть бассейн с шариками, а чей-то робот перевернулся на буераках, и приходилось в счет времени использовать вмешательство.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Спасибо участникам и организаторам проекта за эти зрелищные соревнования. Сберу как высокотехнологичной компании, постоянно внедряющей инновации, интересно наблюдать за конструкторскими решениями участников, которые, возможно, будут применимы и в повседневной жизни. Уверен, что все ребята в ближайшем будущем станут востребованными профессионалами в IT-сфере.

Специальный приз от Сбербанка, генерального партнера соревнований, в этом году достался Святославу Балдину за его необычное решение автоматики – «робот в роботе». На некоторых участках маленький робот отсоединялся от основного и сам проходил испытания. Юноша получил в подарок СберПортал – мультимедийный смарт-дисплей со встроенными ассистентами внутри, а также с возможностью управления голосом и жестами. Кроме этого, Святослав стал лидером в дополнительной номинации «Лучшая мобильность».

Победители представят наш регион на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, которые пройдут в декабре этого года.