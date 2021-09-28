Тюменцы жалуются на большие очереди в 8-ой поликлинике: «Для чего собирать столько детей – и больных, и здоровых?»

Тюменцы жалуются на большие очереди в 8-ой поликлинике. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменцы жалуются на большие очереди в 8-ой поликлинике. Местные жители недоумевают, почему нельзя разделить потоки.

«Живём на ММС, в отделении по улице Дружбы нас отказались принять, сославшись, что «у вас есть свое отделение на ММС, идите к своим врачам!». Записаться невозможно, пришли по живой очереди, на повторный прием. Все педиатры, ведущие прием, работают с 8 до 12. Кабинеты рядом. Следовательно, все больные дети собраны вместе с родителями в тесном холле. Это же ужас! Для чего собирать столько детей – и больных, и здоровых!? Чтобы они больше заражали друг друга и всегда болели? Ведь можно же распределить на разное время, разделить потоки на 3-4! У меня нет слов!», – возмущенная горожанка публикует такое сообщение в социальных сетях.

«Сегодня там были мама с внуком. Пришли в половину восьмого. И уже была очередь на улице. Нам взять справку, что мы здоровы. Так они сидели до 11. С пол 8! Дети чихают, кашляют»; «Живу на ММС, да там действительно так и очереди не только к педиатрам, но и к терапевтам. Почему часы приема только с 8 до 12.00 или с 8.00 до 11.00. Почему нет приема в послеобеденное время?! Остаётся молить Бога уберечь от болезней, чтобы не попасть в такую западню», – переживают комментаторы.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения ответили, что по-прежнему наблюдается ажиотаж, и вообще спрос на обращение в медорганизации всегда возрастает в сезон ОРВИ.

– У нас по-прежнему часть специалистов задействована на работу по инфекционному профилю. Тем не менее, поликлиники стараются принять всех, кому нужна помощь: пересматривают графики, в случае серьезной очередности на прием выходят дополнительно и заведующие отделениями. Неизменно наибольшая очередность - в первые половины дня в понедельник - когда пациенты приходят после выходных, и в пятницу - когда многие приходят на прием для выписки, чтобы в понедельник пойти на работу, – сообщили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тоболяки часами стоят в очередях, чтобы взять справку о выздоровлении ребенка. По их словам, ее нужно предоставить в детском саду, если воспитанник пропустил более двух дней.

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