У Цветного бульвара в Тюмени меняют трубы. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени специалисты местного водоканала проводят реконструкцию участка самотечного коллектора. Во дворах в границах улиц Ленина, Первомайской, Республики и Водопроводной появятся 550 метров сетей из современных полимерных материалов.

– Старая керамическая труба эксплуатируется более полувека. Она покрылась микротрещинами и засорена настолько, что прочистить ее невозможно даже с помощью мощной каналопромывочной техники. Чтобы предотвратить частые засоры, риск повреждения трубопровода и выхода сточных вод на поверхность, было принято решение заменить сети, – пояснил директор по производству компании Дмитрий Бычков.

Кстати, новую трубу прокладывают методом горизонтально-направленного бурения. Этот способ дает возможность построить новые сети с минимальным объемом земляных работ. Ввести новый коллектор в эксплуатацию планируют в конце октября.