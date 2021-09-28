В Тюменской слободе открыли долгожданную поликлинику. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В «Тюменской слободе» открыли долгожданную поликлинику. Филиал городской поликлиники № 5 расположен на улице Вьюжной, 6а.

– Несмотря на то, что еще не полностью набран штат, есть еще незаконченные бытовые вопросы, мы запускаемся, чтобы начать прием, потому что стартовая команда уже сформирована, оборудование установлено, – сообщила главный врач городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая.

Сейчас во взрослом отделении принимают пять терапевтов, кардиолог, невролог, эндокринолог, хирург, травматолог-ортопед, оториноларинголог. Есть доврачебный кабинет, кабинет неотложного приема, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет ЭКГ, фильтр-бокс для приема пациентов с признаками ОРВИ, кабинет флюорографии и рентген-кабинет, кабинет дентальных снимков.

В педиатрическом отделении организован прием восьми врачей педиатров участковых, офтальмолога, оториноларинголога, невролога, травматолога-ортопеда, кардиолога, эндокринолога, хирурга, а также доврачебный кабинет, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр для пациентов с ОРВИ.

В женской консультации будут вести прием уже c 30 сентября три врача акушера-гинеколога, акушер-гинеколог УЗИ, откроется процедурный кабинет. Потом запустится стоматология, дневной стационар, отделение медико-социальной помощи, реабилитации и профилактическое отделение, расширится педиатрическая и терапевтическая помощь и прочее.