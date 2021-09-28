Тюменка догнала и всадила нож в спину мужчине, который кидал в ее забор камнями. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково поступила информация о том, что в больницу с ножевым ранением привезли 34-летнего мужчину. Участковый узнал, что перед этом селянин распивал алкоголь в компании на веранде дома своей сожительницы.

В ходе застолья между ним и его возлюбленной произошел конфликт, женщина вытолкала заявителя за ограду дома. Мужчина решил привлечь к себе внимание, кидая в металлический забор камнями, что рассердило сестру хозяйки дома.

– Она взяла на кухне нож и вышла за ограду. Мужчина, увидев её с ножом, попытался убежать, но злоумышленница догнала его, повалила на землю и ударила ножом в спину, после чего вернулась домой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Участковый задержал подозреваемую и доставил ее в отдел полиции. Ранее судимая селянка свою вину признала. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.