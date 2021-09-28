В Тобольске курильщица разбила окно магазина лопатой и похитила сигареты. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска поступило сообщение от представителя магазина в микрорайоне Левобережье, что в торговой точке разбито стекло и с полок пропала часть блоков сигарет. Причиненный ущерб организация оценила на сумму более 10 тысяч рублей.

Оперативники задержали ранее судимую 36-летнюю женщину и доставили ее в отдел полиции. Ночью подозреваемая дома распивала алкоголь, ей захотелось покурить. Не встретив на улице людей, у которых можно было «стрельнуть» сигареты, она вернулась домой, взяла лопату и направилась к ближайшему магазину.

– Разбив стекло, злоумышленница похитила девять блоков сигарет. Часть похищенного она раскидала по пути к дому, оставшиеся пачки сигарет сотрудники полиции изъяли, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.