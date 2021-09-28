В Тюмени продают квартиры с отдельным входом и зенитным окном. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени продают квартиры с отдельным входом и зенитным окном. Брусника предлагает жителям областной столицы в рамках одной локации множество планировок, которые подойдут не только молодым одиночкам и парам без детей, но и семьям, состоящим из нескольких поколений.

На первых этажам располагаются квартиры с террасами, отдельным входом и антресолью. На последних – пентхаусы и дуплексы с кухнями на крыше и панорамными окнами. А на средних находится условно типовое жилье. Условно потому, что в нем есть мастер-спальни, гардеробные, ванные с окном, французские балконы и лоджии.

– Несколько лет назад основной акцент покупатели делали на площади квартиры, теперь же смотрят на ее функциональность. Сейчас люди не хотят приобретать типовые варианты, выбор смещается в сторону оригинальных планировочных и архитектурных решений, – сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Среди покупателей жилья в Тюмени на первом месте по популярности – квартиры с отдельным входом. Такие планировки есть в урбан-виллах «Европейского квартала» и квартале «Новин». Перед такими квартирами – палисадники, окруженные невысоким забором или живой изгородью, где можно оставить велосипед, самокат или коляску. К тому же не нужно заходить в подъезд, чтобы попасть домой. В «Новине» можно записаться на экскурсию и вживую посмотреть, как выглядит квартира с отдельным входом.

Фото предоставлено "КП".

Популярны у тюменцев и квартиры с зенитным окном. Это световое окно в потолке квартиры с выступающим над кровлей куполом, оно наполняет помещение естественным светом и обычно расположено в холле или кухне-гостиной. Такие квартиры еще остались в домах «Новина», квартале «Октябрьский» – есть варианты, доступные к заселению уже в этом году, а также строящиеся в квартале «Речной порт».

Фото предоставлено "КП".

На все варианты до конца осени действуют выгодные предложения. При покупке квартиры с отдельным входом в «Новине» – паркинг в подарок. Подробности ищите на brusnika.ru.

Застройщик кварталов «Новин», «Октябрьский» и «Речной порт» – ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.