В Тюменской области обнаружили два новых очага коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области обнаружили два новых очага коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся четыре очага COVID-19.

– В Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов заболело 10 человек, контактных 77. В комплексном центре социального обслуживания населения Уватского муниципального района у 11 человек выявлена коронавирусная инфекция, 21 человек в числе контактных, – сообщили в ведомстве.

До сих пор действующими остаются очаги в Кунчурском психоневрологическом интернате (Нижнетавдинский район) и тобольском «Центре». Очаг в Лайтамакской средней общеобразовательной школе Тобольского района закрыт.