Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался от мандата депутата. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор воспользовался правом, предоставленным законодательством: он принял решение отказаться от мандата депутата облдумы седьмого созыва. Такое сообщение опубликовал оперативный штаб региона.

– За список кандидатов от партии «Единая Россия» в Тюменскую областную думу, который возглавлял глава региона Александр Моор, проголосовали более 700 тысяч избирателей – 50,07% голосов, – отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что выборы Тюменской областной думы признаны состоявшимися. Итоги подвел председатель облизбиркома Игорь Халин.

– «Единая Россия» набрала 711 839 голосов, что составляет чуть более половины от общего количества, ЛДПР – 180 861 (12,72%), КПРФ – 169 751 (11,94%) и «Справедливая Россия – За правду» – 106 195 голосов (7,47%). Все остальные политические партии не преодолели пятипроцентный барьер, – сообщил Халин.