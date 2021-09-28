В Тобольске пассажиров заставляют платить наличкой: «У кого нет, оставляют на улице»

В Тобольске пассажиров заставляют платить наличкой на пригородных маршрутах. Фото: Вадим Бегун

В Тобольске пассажиров заставляют платить наличными на пригородных маршрутах. По словам местных жителей, которые столкнулись с этой проблемой, в автобусах малой вместимости попросту нет возможности оплатить проезд через терминал.

«Как говорит водитель: «Нас заставляют брать только наличные деньги». Если у человека нет, оставляют на улице. Компетентные органы, срочно инициируйте проверку. Это следствие монополистов в городе и наплевательское отношение к людям. Надо решать проблему!», – заявляет в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» аноним.

Комментаторы вторят: проблема, действительно существует. «Только вчера автобус из Санникова не посадил молодого человека, так как у него была банковская карта, не было налички. Хорошо, ещё на улице тепло».

В пресс-службе Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия ответили просто: «Информации о том, когда появится возможность оплачивать проезд картой пока, к сожалению, нет. Безналичная оплата проезда на пригородных маршрутах в настоящий момент невозможна по техническим причинам».

«Только и умеют, что высаживать да орать», – это один из 160 с лишним комментариев острословов, обрушивших критику на кондуктора тюменского автобуса № 15 в паблике «ЧП Тюмень». Со слов тюменки-анонима, чрезвычайное происшествие заключается в том, что кондуктор отправляла к банкомату за наличкой пассажиров, кто рассчитывал на безналичный расчет.

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