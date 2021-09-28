Тюменцам расскажут о льготной ипотеке: она стала еще доступней

Тюменцам расскажут о льготной ипотеке.
Фото: Ольга Крыльцова
Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проведет круглый стол на тему: «Успеть оформить: почему льготная ипотека стала ещё доступнее для тюменцев». Прямой эфир пройдет 29 сентября, в 11 часов.
В экспертной встрече примут участие:
Валерий Киселев – заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области;
Светлана Фаттахова – заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи»;
Вячеслав Санников – заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области;
Юлия Шамшурина – руководитель отдела маркетинга компании «Партнер-строй»;
Евгений Федосов – управляющий ВТБ в Тюменской области.
Спикеры расскажут об актуальных предложениях на рынке недвижимости, динамике цен за квадратный метр и прогнозируемых ставках по ипотеке. Отдельное внимание будет уделено новыми условиям кредитования и регистрации сделок.
Также участники встречи обсудят, стоит ли поторопится с покупкой на фоне ожидания повышения ключевой ставки.
Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальной странице издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 11 часов.