В Тюмени 13 человек узнали о подозрении на рак. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени 13 человек узнали о подозрении на рак. Это произошло во время осмотра в рамках Недели осведомлённости о злокачественных новообразованиях органов головы и шеи. Всего же высококвалифицированные специалисты осмотрели 42 человека.

– Пациенты, нуждающиеся в дополнительных обследованиях, в тот же день смогли пройти компьютерную томографию и УЗИ, а также получили необходимые направления для дальнейшей диагностики. С целью верификации диагноза у 9 пациентов онкологи взяли образцы тканей для проведения цитологического и гистологического анализов. Несколько пациентов получили направления на госпитализацию в стационар, – рассказали в Медицинском городе.

Специализированный приём состоялся в рамках осведомительной и профилактической акции «Make Sense Campaign» – 9-й Ежегодной недели осведомлённости о раке головы и шеи. Это уникальная инициатива общероссийской общественной организации «Федерация специалистов по лечению заболеваний органов головы и шеи» и Европейского общества заболеваний головы и шеи.