В Тюмени 86-летней старушке грозит два года тюрьмы за удар топором по голове внучки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть городского отдела полиции №2 поступило сообщение из больницы, что к ним привезли 32-летнюю местную жительницу с травмами головы. Потерпевшая рассказала полицейским, что ее во время ссоры топором ударила бабушка.

Стражи порядка задержали ранее не судимую 86-летнюю пенсионерку. Выяснилось, что вечером между проживающими вместе родственницами возник конфликт на почве бытовых отношений.

– В ходе ссоры подозреваемая схватила топор и ударила им по голове внучку, – подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания ОП №2 возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.