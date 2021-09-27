В Тюмени водителю «Газели», под которую зажевало коляску с ребенком, грозит два года тюрьмы. Скриншот из видео.

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Из-за того что он нарушил правила дорожного движения, серьезно пострадал человек.

ДТП случилось днем 14 июля 2021 года. В этот день водитель на грузовой «Газели» двигался задним ходом во дворе дома на улице Обдорской. Он наехал на женщину с коляской, в которой сидели двое малышей – мальчики в возрасте полутора и трех лет. У трехлетнего мальчика диагностировали серьезные травмы.

– Материалы уголовного дела направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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