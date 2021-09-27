В Тюменской области у реки нашли мертвым 66-летнего рыбака. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области у водоема нашли мертвого рыбака. Мужчина пропал накануне в районе деревни Янтык Тюменского района. В этот же день экстренные службы узнали об исчезновении любителя поудить рыбу от его родственников.

– В настоящий момент по факту обнаружения тела 66-летнего мужчины проводится доследственная проверка. Обстоятельства трагедии устанавливаются, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Уватском районе Тюменской области удалось спасти рыбака, который дрейфовал на льдине. О нем на пульт диспетчера ЕДДС сообщила жительница села Осинник. Буквально на ее глазах остатки льда сорвало и мужчину понесло вниз по течению.

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