На набережной в Тюмени высаживают крупноразмерные ивы. Фото: Тюмень - наш дом

В районе мультицентра «Контора пароходства» на набережной в Тюмени высаживают крупноразмерные ивы. В следующем году тут появятся и кустарники.

– Здесь уже можно увидеть клумбы с многолетними растениями, сейчас высаживаются деревья. По рекомендациям ландшафтных дизайнеров были выбраны ивы, которые хорошо приживаются в открытом грунте у реки, – пояснила куратор общественных молодежных пространств региона Юлия Халитова.

Напомним, что ранее территория была определена пилотной площадкой по озеленению кровель. Теперь крыши сооружений технического назначения украшают вечнозеленые растения.

– Сейчас проводится обрезка кустарников, чтобы будущей весной они были в форме. Также мы начали подготовку к зимнему периоду: консервируем автополив, фонтаны, станции очистки, – сообщил Валерий Токарев, главный инженер МБУ «Тюменьгормост».