АО «Транснефть – Сибирь» обеспечило подготовку инфраструктурных объектов к работе в осенне-зимний период. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС) к устойчивой работе в осенне-зимний период.

В рамках реализации плана мероприятий специалисты провели сезонное обслуживание запорной арматуры (более 2,2 тыс. единиц на линейной части МН и свыше 4,9 тыс. единиц на НПС) с проверкой на полное открытие и закрытие. Проведена проверка работоспособности системы обнаружения утечек нефти на МН. Проверены 513 систем телемеханики линейной части, выполнен осмотр и техническое обслуживание 5,8 тыс. км высоковольтной линии электропередачи и 1,2 тыс. силовых трансформаторов. На площадочных объектах подготовлены к сезону холодов 157 резервуаров для хранения нефти и 4 резервуара для хранения нефтепродуктов, выполнена ревизия 228 фильтров-грязеуловителей с промывкой дренажных линий.

На линейной части специалисты провели ревизию предупреждающих знаков в местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами, предупредительных знаков на линиях связи. К эксплуатации в осенне-зимний период подготовлены системы и средства пожарной безопасности, а также пункты наблюдения на подводных переходах и все производственные площадки АО «Транснефть – Сибирь», где размещена аварийная техника и базируется персонал линейных аварийно-эксплуатационных подразделений. Создан запас горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана и материалов, необходимых для ликвидации возможных нештатных ситуаций.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Большое внимание уделено подготовке теплоэнергетического оборудования. В том числе к работе в зимний период на НПС подготовлены 87 котельных, свыше 239,7 км тепловых сетей, 155 аварийных дизельных электростанций. Выполнено утепление 309 производственных и административно-бытовых зданий.

По итогам подготовки АО «Транснефть – Сибирь» оформило паспорт готовности к функционированию производственных объектов в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов.