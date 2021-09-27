В Тюмени сотрудница мебельного магазина украла из кассы 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявлении от 31-летнего предпринимателя, что из кассы его магазина пропало около 100 тысяч рублей. По словам заявителя, доступа к кассовому аппарату не было ни у кого, кроме сотрудницы торговой точки, занимающейся приемом оплаты товара.

– Полицейские задержали подозреваемую – ранее судимую 48-летнюю местную жительницу. С июля по август текущего года горожанка похитила из кассы деньги, внесенные покупателями в качестве предоплаты за заказ. Украденные деньги злоумышленница потратила на личные нужды, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

По данному факту отделом дознания отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.