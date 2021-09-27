На улице Федюнинского в Тюмени произошло массовое ДТП

На улице Федюнинского в Тюмени фургон смял зад стоящего грузовика. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Федюнинского перед путепроводом на Монтажников в Тюмени произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без пострадавшего. По информации собственного источника, столкнулись шесть машин. Водитель из «Газели», которая влетела в фуру, чудом остался жив.

В социальные сети залили видео с последствиями аварии, на котором видно, что от удара кабину фургона смяло.

– Предварительно известно, что перед этим грузовик столкнулся с другой машиной. Не заметив стоящие на дороге транспортные средства, водитель фургона въехал в заднюю часть фуры. Его доставили в больницу, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в настоящее время обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице 50 лет Октября в Тюмени «Тойота» сбила ребенка на самокате. 13-летняя девочка пересекала нерегулируемый пешеходный переход в районе дома № 10.