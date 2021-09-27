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Происшествия27 сентября 2021 10:46

В тюменский колледж заявился студент с пистолетом

В образовательное учреждение нагрянула полиция
Сергей Швецов
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В тюменский колледж заявился студент с пистолетом.

В тюменский колледж заявился студент с пистолетом.

Фото: c cайта 2ГИС

В тюменский колледж производственных и социальных технологий один из студентов принес пистолет. Преподаватель тут же вызвала полицию.

По информации учащихся, ученик крутил на перемене предмет, похожий на пистолет. К нему подошла преподаватель и отобрала «оружие». К слову, оно оказалось игрушечным. Женщина вернула игрушку молодому человеку, но на всякий случай решила вызвать стражей порядка, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что после трагедии в Перми в городах России усилили меры безопасности на КПП при входе в образовательные учреждения. Утром 23 сентября на «проходной» в тюменском колледже охранники задержали подозрительного молодого человека. У него в руках находился странный предмет, похожий на оружие.

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