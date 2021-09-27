Тоболяки часами стоят в очередях, чтобы взять справку о выздоровлении ребенка: «Мука для нас и для врача»

Тоболяки часами стоят очередях, чтобы взять справку о выздоровлении ребенка. Фото - [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] в ВК.

Тоболяки часами стоят очередях, чтобы взять справку о выздоровлении ребенка. По их словам, ее нужно предоставить в детском саду, если воспитанник пропустил более двух дней.

«Пытаемся получить справку о том, что ребенок выздоровел. Выдает такие справки один врач в 222 кабинете. Очередь – просто не описать. Пока сидишь, опять заболеть можно. Почему не продумают прием выздоравливающих? Почему не откроют 2, 3, 4 таких кабинета? В 08.03 взяла талон. До нас 18 человек в очереди! Что же все так не по-человечески? Мука для всех и для врача (одна на всех), и для родителей, и тем более для детей. Сейчас 8.46, в терминале – 91 человек! Надо что то менять…», – пишет возмущенная горожанка в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Ей вторят комментаторы: «На нашем участке вообще нет педиатра! Нас направили в этот же кабинет и сидели мы за направлением не час, а два часа! Больные со здоровыми! Получить результат отправили туда же! В 8.30 я было 116 по очереди!»; «Нам тоже нужна такая справка, дети лечились дома. Так я не смогла записаться к педиатру. Они направляют в этот 222 кабинет».

«Комсомолка» около недели назад уже писала на эту тему, предоставив ответ от регионального департамента здравоохранения. В этот раз он схож с прежним – за прошедшие дни ситуация поменялась мало.

– По-прежнему наблюдается ажиотаж, спрос на обращение в медорганизации всегда возрастает в сезон ОРВИ. А у нас по-прежнему часть специалистов задействована на работу по инфекционному профилю. Тем не менее, поликлиники стараются принять всех, кому нужна помощь: пересматривают графики, в случае серьезной очередности на прием выходят дополнительно и заведующие отделениями. Неизменно наибольшая очередность – в первые половины дня в понедельник, когда пациенты приходят после выходных, и в пятницу, когда многие приходят на прием для выписки, чтобы в понедельник пойти на работу, – сообщили в ведомстве.

Специалисты депздрава просят отнестись с пониманием, что может быть очередность. Они советуют иметь запас времени при посещении поликлиники, а также рассмотреть возможность посещения в часы, когда нагрузка существенно меньше. По их словам, выездные неотложная и экстренная службы работали и работают не просто в прежнем, а в усиленном режиме, круглосуточно.

Мы собрали пару советов из комментариев к тому же посту, может быть, они чем-то помогут тем, кто устал от бесконечных очередей. Люди пишут: «Мы такую справку заказываем у своего участкового педиатра, лично ей звоним и говорим, потом в регистратуре забираем, так как она все справки после рабочих часов спускает в регистратуру. Мы вечером приходим и забираем»; «Нам врач позвонила и сказала, что справку можно забрать в регистратуре, на следующий день пришли и забрали без всякой очереди».