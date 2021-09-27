В Тюмени маршруту №50 добавят 13 остановок. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени изменится схема движения транспорта по маршруту регулярных перевозок № 50, который следует от завода «Очаково» до жилого комплекса « Юбилейный». Нововведение вступит в силу с 1 октября

Так, из новой схемы движения исключаются в прямом направлении остановочные пункты «Городская поликлиника № 17», «Ул. Розы Трениной», «Школа № 65», «МЖК» и «Мкр. Суходольский».

– Добавляются остановки «ОБИЛ (Центр нейрохирургии)», «Радиологический центр», «Многопрофильный клинический центр», «Ул. Восточная», «Ул. Звездная», «Парк Древо Жизни», «Ул. В. Тимофеевой», «Ул. Н. Никитина», «Мкр. Видный» (в прямом и обратном направлениях), «Госпиталь «Мать и дитя», «Ул. П. Шарова», «Ул. Янтарная», «Ул. Б. Житкова», «Ул. Н. Ростовцева», – сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.