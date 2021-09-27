В Ишиме задержали пьяного водителя, который возвращался с дачи, где пил водку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В городе Ишиме Тюменской области на четырех участках улиц прошла «сплошная» проверка водителей на трезвость. Автоинспекторы проверили более 200 водителей. Один из них проверку не прошел – оказался пьян.

– 57-летний водитель на «Мицубиси» возвращался с дачи в город после того, как пил там водку. Показания алкотестера составили 1,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В «сплошной» проверке приняли участие кинологи с овчаркой Энни. Всего сотрудники ГИБДД выявили 30 нарушений правил дорожного движения.