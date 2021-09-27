Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 сентября 2021 года: заболевших – более 60 тысяч человек

В Тюменской области заболевших коронавирусом – более 60 тысяч человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 231 и составило 60 823 человека. За сутки умерли три человека (всего – 1921).

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 168 человек выздоровели (за весь период – 53034), 16 детей заболели (из общего числа заболевших), 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 47857 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 599 098 человек, полный курс прошли 559 589.

В Тюменской области выявили новый очаг коронавирусной инфекции. На этот раз в Тобольске, в муниципальном автономном учреждении «Центр социального обслуживания населения». Таким образом, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся три очага COVID-19.

К действующим на прошлой неделе очагам в кунчурском психоневрологическом интернате (Нижнетавдинский район, поселок Кунчур, улица Молодежная, 16) и в лайтамакской средней общеобразовательной школе Тобольского района добавился еще один очаг. В отделении временного проживания получателей социальных услуг заболели 12 человек, контактных – 33 человека.

Тюменцы выплатили 2 166 300 рублей штрафов за отсутствие тестов на коронавирус. На них составили протоколы об административном правонарушении. Всего с 1 августа 2020 года в регион из-за границы прибыло почти 90 тысяч человек.

– По приезде в Россию все граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Загрузить результаты тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании необходимо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия, – напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тюменской области ограничения из-за коронавируса продлили до 24 октября. Постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

– Допускается проведение экскурсий для организованных групп обучающихся в образовательных организациях и туристических групп, без пересечения групповых экскурсий в одном зале. Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий ограничивается числом не более 500 человек, – сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 671 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 человека.