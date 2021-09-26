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Здоровье26 сентября 2021 19:51

Областной реабилитационный центр «Родник» ждет на смену первых ребятишек

Целый месяц он работал как моногоспиталь
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Областной реабилитационный центр «Родник» ждет на смену первых ребятишек

Областной реабилитационный центр «Родник» ждет на смену первых ребятишек

Фото: Татьяна Коркина

Первый заезд в Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», который возобновляет работу, состоится с 27 сентября по 10 октября. На смену отправятся 50 детей с ДЦП и другими заболеваниями.

По данным департамента социального развития Тюменской области, с 10 августа по 10 сентября 2021 года «Родник» работал как моногоспиталь. После того, как эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, Оперштаб решил закончить его работу.

Перед приездом детей в «Роднике» продезинфицировали все помещения. Здесь соблюдаются все меры по нераспространению коронавируса: почти все сотрудники вакцинированы, в том числе, и против гриппа.