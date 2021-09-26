Стало известно, тюменцы какого возраста могут пройти диспансеризацию в 2021 году Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюмени снова доступна диспансеризация, а это значит, что люди от 18 до 39 лет могут проходить её раз в три года, а люди от 40 лет – каждый год. Как сообщает портал «Вслух.ру», в этом году профилактические осмотры пройдут для жителей 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000 и 2003 года рождения.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики поликлиники №17 Тюмени Любови Путровой, углубленную диспансеризацию могут пройти все, кто переболел «короной».

- Диспансеризация для молодых людей направлена на выявление факторов риска. Ожирение, употребление алкоголя и курение приводят к хроническим неинфекционным заболеваниям, - отметила Любовь.

Сейчас эти болезни – на первом месте по смертности. Во время осмотров врачи профилактируют системы кровоснабжения, легких, онкологию и сахарный диабет. Те, кто переболел коронавирусом, должны будут пройти тест шестиминутной ходьбы.

Чтобы попасть на диспансеризацию, нужно записаться через участкового терапевта или специалиста отделения профилакики. Выберите удобную дату и время или попадите в порядке живой очереди. Врач проведет анкетирование, измерит рост, вес и индекс массы тела и отправит на анализы. Среди обследований: ЭКГ, флюорография, посещение кабинета раннего выявления онкозаболеваний.