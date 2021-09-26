Тюменский стилист рассказала, как аксессуары показывают статус человека Фото: pixabay.com

Одежда – это инструмент самопрезентации и влияния на возможного работодателя. Такое мнение выразила главный стилист тюменского интернет-магазина Карина Мальчихина. По её словам, куда бы не пришел человек, действует правило 15 секунд, за которые вас оценят люди. 55 процентов от этого времени займет внешний вид, 30 – мимика и тембр речи и 15% - содержание разговора.

Внешний образ строится с одежды, а дальше к ней добавляются аксессуары, включая сумки, обувь и ремни, и украшения. По словам Карины, аксессуары показывают статус человека. У него может быть недорогая одежда, но обувь и аксессуары должны выглядеть так, как будто они дорогие и максимально современные.

Потом люди смотрят на прическу, мейк-ап и руки. Голова должна быть чистой, а руки – ухоженными. Мужчинам необязательно ходить на маникюр, но нужно чистить ногти и не обкусывать их, сообщает "Тюменская область сегодня".