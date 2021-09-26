IT-квантум и Биоквантум оказались самыми популярными направлениями детского технопарка в Тюмени

В 2021 году наиболее популярными направлениями детского технопарка стали «IT-квантум» и «Биоквантум». По словам руководителя «Кванториума» Дмитрия Тарасова, биоквантум работает всего два года, но в этом году он стал особенно популярным – ребята им заинтересовались.

Всего в новом учебном году в детский «Кванториум» пришли учиться 350 ребят от 11 до 17 лет, а в общей сложности проектной деятельностью занимаются более тысячи детей. Все они занимаются бесплатно, ребят записывают в порядке живой очереди и не отбирают по каким-то конкурсам и экзаменам.

− Мы ставим перед ребятами задачу регулярно посещать занятия, проявлять интерес к ним, выполнять поставленные задачи, − отметил Дмитрий Тарасов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», занятия в детском «Кванториуме» проходят по 11 направлениям. По итогам 2020 − 2021 годов из детского технопарка выпустились 386 ребят, 167 из которых прошли полный цикл обучения.