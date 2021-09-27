Тюменец в припадке гнева сломал нос 24-летней супруге. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило сообщение из больницы, что к ним обратилась местная жительница 1997 года рождения с ушибами, гематомами и переломом носа. Участковый после беседы с пострадавшей установил, что травмы ей нанес 34-летний муж.

– Страж правопорядка задержал подозреваемого и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что избил супругу в припадке гнева в ходе ссоры, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.