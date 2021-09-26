Жюри решит, кто из Тюменской области отправится на всероссийский конкурс «Студент года-2021»

Более сотни студентов из Тюменской области борются за звание «Студент года-2021». Для этого участники с 21 по 24 сентября 2021 ребята представили себя в 21 номинации перед экспертами. После того, как жюри определят победителей регионального этапа в каждой номинации, они отправятся на Всероссийский этап вместе с двумя студентами из вуза и ссуза, которые станут «Студентами года – 2021».

Участники в онлайн-формате рассказывали о своих достижениях, проходили собеседования с членами жюри и отвечали на вопросы о своей деятельности в рамках номинации, решали кейсы, презентуя аргументированное и креативное решение. А ещё члены жюри оценивали портфолио студентов.

По словам члена оргкомитета регионального этапа премии «Студент года-2021», руководителя Студенческого центра Тюменской области Екатерины Козеевой, оценку ставили по нескольким составляющим.

- Студент года должен определяться не только по портфолио, мы должны оценить его умение презентовать себя, аргументированно рассуждать, решать непростые задачи, а также проверить, насколько он компетентен в сфере, в которой заявился на конкурс, - отметила Екатерина.