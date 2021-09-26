На трассе Тюмень - Омск столкнулись большегрузы и «Ниссан Санни»: погиб 70-летний пенсионер Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке федеральной трассы Тюмень − Омск и дороги Ишим − Лозовое вчера, 25 сентября, столкнулись автомобили «Ниссан-Санни» и два большегруза – «Скания» и «Мерседес». В результате аварии один человек погиб, ещё один получил травмы, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, житель села Плешково Ишимского района, водитель «Ниссана», не пропустил «Сканию» на перекрестке. Потом машину отбросило на «Мерседес». 70-летний пенсионер скончался на месте, а его 67-летняя жена находится в больнице с ранениями.