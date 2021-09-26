Можно ли в Тюмени на почте снять деньги с карточки? Фото: Татьяна Коркина

В любом отделении почты можно снять с карты любую сумму при её наличии на счете клиента, даже если в отделении нет банкомата. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу «Почты России». Снять деньги можно через специальные POS-терминалы, но не забудьте для этого паспорт и карту банка.

− Снять деньги можно с карты любого банка. У клиентов «Почта Банка» и ВТБ комиссия не взимается, − отметили на почте.

Такой услугой пользуется в том числе и сельское население, ведь на селе практически нет банкоматов. А горожане с помощью POS-терминалов оплачивают товары и услуги. Кроме того, в терминалах можно пополнить счет «Почта Банка», погасить кредит и совершить другие финансовые операции.