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Общество26 сентября 2021 10:28

В Тюмени активисты очистили от мусора прибрежную территорию озера Круглое

Экологическая акция прошла в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Тюмени»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени активисты очистили от мусора прибрежную территорию озера Круглое

В Тюмени активисты очистили от мусора прибрежную территорию озера Круглое

Фото: Татьяна Коркина

На прибрежной территории озера Круглое во Всемирный день чистоты прошла ежегодная экологическая акция «Сделаем72». Мероприятия прошло в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Тюмени».

Организаторами выступили добровольческий центр Green Helpers, центр внешкольной работы «Дзержинец» и молодежная администрация Тюмени. По словам председателя молодежного совета Кадастровой палаты Екатерины Шибаковой, от них вышли 12 человек, включая четверых детей сотрудников. За время акции они собрали 10 мешков мусора.

В акции участвовали также воспитанники детского морского центра «Алый парус» и тюменцы, неравнодушные к экологии города.

Напомним, что всероссийская акция «Сделаем!» « это часть всемирной кампании «Let's do it!». Ее история началась тринадцать лет назад, когда добровольцы под руководством Райнера Нылвака за один день очистили всю Эстонию от мусора.