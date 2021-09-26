Мать пятерых детей поделилась секретом, как прожить в браке 20 счастливых лет Фото: Татьяна Коркина

Тюменская семья Канаткиных заняла первое место в номинации «Многодетная семья» в рамках конкурса «Семья года – 2021». По словам хранительницы очага Светланы Канаткиной, семья и дети – их главное достижение.

– Семья должна развиваться, и дети, и родители учиться и взрослеть. Учиться многим вещам: давать друг другу свободу, понимать друг друга даже тогда, когда сделать это совсем непросто, решать возникающие по пути задачи, – говорит Светлана.

В семье пятеро детей – Анна (19 лет), Мария (16 лет), Илья (12 лет), Людмила (10 лет) и Лев (8 лет). У каждого из них свои увлечения – от шахмат до игр в КВН. Светлана говорит, что старшие устраивают дома целые представления, задействуя в них подручные средства и привлекая к участию всех членов семьи.

С супругом Михаилом Светлана в браке уже 20 лет. По её словам, идеальная семья – это не равнение на идеал.

– Вместо того чтобы искусственно подражать чужим идеалам, лучше сконцентрироваться на создании вашей и только вашей уникальной семьи, под крышей которой живут люди, чью судьбу невозможно повторить, – цитирует её слова «Тюменская линия».