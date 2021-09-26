Тюменским родителям советуют заблокировать духовку и отодвинуть чайник, чтобы ребенок не обжегся

Несколько советов от медиков, которые помогут сохранить здоровье вашего малыша Фото: Татьяна Коркина

Во время приготовления пищи на кухне не берите ребенка на руки и используйте определенные конфорки на плите. Таким советом делится пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина, комментируя случаи ЧП на кухне с участием маленьких детей. По её словам, это место в квартире – самое опасное для ребенка, ведь здесь кипятится чайник и стоят тяжелые сковородки. Как результат – ожоги в Тюмени получают 2-3 малыша ежедневно.

Специалист добавляет, что электрический чайник должен стоять как можно дальше от края, а провода не должны свисать, чтобы ребенок до них не дотянулся. Что касается духовки и микроволновки, то их нужно блокировать от детей.

- На стол кружки и тарелки нужно ставить в центр, а от скатерти и сервировочных салфеток отказаться – ребенок может потянуть за них и опрокинуть горячую еду и воду на себя, - цитирует Ирину «Вслух.ру».

Если ребенок все-таки обжегся, то пораженную конечность нужно подставить под прохладную воду и ждать скорой помощи. Если ожог туловища, то нужно приложить смоченное полотенце.